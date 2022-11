NBA: Nike suspend son partenariat avec Irving, après sa promotion d'un film

antisémite

LOS ANGELES (awp/afp) - L'équipementier Nike a annoncé vendredi soir avoir suspendu son partenariat avec le basketteur Kyrie Irving, au coeur d'une tempête médiatique depuis sa promotion d'un film antisémite, qui a également conduit son club de NBA des Brooklyn Nets à le mettre à l'écart.

"Chez Nike, nous pensons qu'il n'y a pas de place pour les discours de haine et nous condamnons toute forme d'antisémitisme", a dit l'entreprise dans un communiqué.

"A cette fin, nous avons pris la décision de suspendre notre collaboration avec Kyrie Irving, avec effet immédiat", a poursuivi Nike sans préciser jusqu'à quand, ni si cela augure d'une rupture.

En attendant, "le lancement dans le commerce de la chaussure +Kyrie 8+", élaborée avec le joueur, "n'aura pas lieu", comme cela était prévu ce mois-ci, a ajouté la marque à la virgule, se disant "profondément attristée et déçue par cette situation et son impact sur tout le monde".

Cette décision fait écho à celle plus forte et définitive encore d'Adidas, qui avait rompu il y a dix jours le contrat liant la marque aux trois bandes avec le rappeur Kanye West, suspendu de Twitter et Instagram après avoir écrit qu'il allait s'attaquer aux juifs.

Irving, qui a fini par présenter ses excuses "à toutes les familles et communautés juives qui ont été blessées et affectées" par son message, n'est lui pas encore totalement lâché, ni par son club, ni la NBA qui ne l'a pas encore sanctionné, ni par Nike donc.

Les Nets l'ont néanmoins suspendu pour au moins cinq matches de championnat jeudi, se disant "consternés par son incapacité à désavouer l'antisémitisme" et par son refus trop longtemps persistant de s'excuser pour avoir fait la promotion sur ses réseaux sociaux d'un film à caractère antisémite, "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" en mettant des liens vers le site d'Amazon pour le louer ou l'acheter.

Cette mise à l'écart pourrait néanmoins durer plus longtemps, la franchise Brooklyn expliquant qu'au-delà des excuses formulées, il restait du chemin à faire.

"Les actions sont plus éloquentes que les mots. Et donc il aura du temps pour réfléchir à tout ça", a dit le manager général des Nets, souhaitant notamment qu'Irving "rencontre des leaders de la communauté juive de Brooklyn afin de s'éduquer sur les questions liées à l'antisémitisme".

