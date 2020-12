NIKE : La valeur du jour à Wall Street NIKE décroche un record en Bourse

Nike bondit de 4,15% à 145 dollars après avoir atteint plus tôt un record à 147,95 dollars. Les investisseurs saluent le retour de la croissance des ventes de l'équipementier sportif et des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le géant américain inventeur de la célèbre "Jordan" et désormais roi des "sneakers" a recueilli le fruits de son développement massif dans le digital. Ses ventes online ont bondi de 86%, avec une croissance à trois chiffres en Amérique du Nord, compensant largement la faiblesse des ventes dans les multi-marques et dans les boutiques liée au Covid-19.



Nike a réalisé au deuxième trimestre de son exercice fiscal 2020/2021 clos fin novembre un bénéfice net de 1,25 milliard de dollars, ou 78 cents, en hausse 11,4%. Le chiffre d'affaires de l'équipementier sportif a progressé de 7% à taux de change constant à 11,2 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur un BPA de 63 cents et sur un chiffre d'affaires de 10,55 milliards.



Les revenus de la marque Nike se sont établis à 10,7 milliards, en hausse de 8% à taux de change constant grâce aux ventes en ligne. Les vêtements de sport et les produits Jordan ont été particulièrement recherchés. Le groupe a réussi a créé l'attente et les désirs autour des baskets Jordan en lançant de nouveaux modèles et des rééditions mythiques au compte-goutte. Ainsi, pour les sneakers les plus recherchées, le consommateur doit s'inscrire sur une liste d'attente avant d'être tiré au sort pour avoir le droit d'acheter. S'il perd, il peut toujours les acheter au double, voire au triple du prix sur des sites spécialisés.



Les ventes de Converse, en revanche, ont reculé de 4% à taux de change constant à 476 millions de dollars. Le dynamisme online et en Asie n'a pas entièrement compensé la faiblesse observée en Europe et en Amérique du Nord.



La marge brute a reculé de 90 points de base à 43,1%, pénalisée par la pandémie, mais le marché redoutait un repli plus marqué encore.