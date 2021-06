NIKE : JPMorgan relève son objectif de cours

JPMorgan a relevé son objectif de cours sur Nike de 176 à 180 dollars tout en réitérant sa recommandation Surpondérer. Le broker a salué des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le bénéfice par action est ressorti à 0,93 dollar contre un consensus de 0,5 dollar. Il a bénéficié du bond de 96% des revenus publiés (+88% à taux de change constant contre un consensus supérieur à 75%). En allant plus loin, le bureau d'études observe que les ventes du quatrième trimestre sont supérieures de 21% à celles du quatrième trimestre 2019.



Elles marquent une accélération par rapport à +8% au troisième trimestre et +11% depuis le début de l'année. Si le marché chinois est dynamique, la performance américaine est solide puisque les ventes y sont plus élevées qu'en 2019.



Par ailleurs, le courtier salue les prévisions meilleures que prévu du groupe à court comme à moyen et long terme.