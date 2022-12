Nike : La valeur du jour à Wall Street Les bons résultats de Nike poussent Wall Street à la hausse

Les résultats trimestriels de Nike, supérieurs à ses attentes, contribuent à la hausse des marchés américains. Le titre de l'équipementier américain bondit de 13% à 116,85 et s'arroge la plus forte hausse d'un Dow Jones en progression de 1,24%. Nike a réalisé au deuxième trimestre un bénéfice net stable de 1,3 milliard de dollars, soit 82 cents par action. Ce dernier était attendu à seulement 64 cents, selon le consensus Factset. Il a aussi annoncé une hausse de 17% de son chiffre d’affaires à 13,3 milliards de dollars, à comparer avec une prévision de Wall Street de 12,581 milliards.A l'occasion de la conférence de presse avec les analystes, Nike a rehaussé sa prévision de croissance pour l'exercice. Son directeur financier, Matt Friend, anticipe désormais une progression des ventes à taux de change constants dans le bas de la fourchette de 13% à 19% (low teens) contre dans le bas de la fourchette de 10% à 15% (low double-digit) auparavant." Nous pensons que le pic d'inventaire est derrière nous, car les mesures que nous prenons sur le marché sont efficaces ", a expliqué Matt Friend.UBS voit dans Nike " un choix de premier ordre pour 2023 " avec un " potentiel de croissance des bénéfices sous-estimé " et réitère sa recommandation à l'achat." Les investissements de Nike dans l'innovation produit, la rapidité de la chaîne d'approvisionnement et le numérique permettront d'engager une période pluriannuelle de croissance supérieure à la moyenne ", estime l'analyste, jugeant que Nike " possède la force de la marque, la stratégie, les compétences et les ressources pour surpasser ses concurrents en cas de récession ".