Nike : La valeur du jour à Wall Street - Nike vise un niveau de stock "sain" pour terminer l'exercice 2023

L'action Nike fléchit de 1,35% à 123,94 dollars. L'équipementier sportif a dévoilé ses résultats trimestriels d'où ressortent des revenus qui ont atteint 12,4 milliards de dollars (+14%) sur la période contre 11,5 milliards de consensus. Les revenus ont même progressé de 19% à taux de change constants? Dans le même temps, le bénéfice net a reculé de 11% à 1,2 milliards de dollars. Le bénéfice par action s'est élevé à 79 cents contre 55 cents attendus.



Si le géant américain des chaussures et accessoires de sport a relevé ses estimations de ventes annuelles, il a toutefois prévenu de l'existence de pressions sur les marges, alors qu'il procède à des promotions importantes pour se débarrasser de son excès de stock.



La société a indiqué que les "démarques plus élevées pour liquider les stocks" ont nui à la marge brute, ainsi que les coûts plus élevés des matériaux et du fret. Nike prévoit une baisse de la marge brute de 2,5 points de pourcentage pour l'exercice en cours, alors que ses prévisions précédentes tablaient sur une baisse de 2 à 2,5 points de pourcentage.



Sur le trimestre clos, la marge brute est ressortie à 43,3%, en repli de 330 points de base et légèrement inférieure aux anticipations des spécialistes.



Le groupe, qui surveille de près la pression croissante sur "la confiance des consommateurs", entend terminer l'exercice 2023 avec un niveau de stock "sain" et prévoit des revenus annuels en augmentation de 6-9%, contre une guidance antérieure voisine de 5%.