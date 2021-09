Nike : croissance de 23% du bénéfice net au 1er trimestre

Nike a publié jeudi soir un bénéfice net en croissance de 23% à 1,9 milliard de dollars au titre de son premier trimestre 2021-22, soit 1,16 dollar par action, pour une marge brute qui s'est améliorée de 1,7 point à 46,5%.



La marge brute a profité d'une expansion de marge de l'activité Nike Direct, du meilleur mix des ventes à prix pleins et d'effets de changes favorables, qui ont en partie compensé des coûts de produits plus élevés en raison surtout de l'augmentation des frais de transport.



Le géant américain des articles de sport a vu ses revenus s'accroitre de 16% à 12,2 milliards de dollars (+12% hors effets de changes), une progression emmenée en particulier par une croissance à deux chiffres de Nike Direct dans les principales régions.



