Nike : hausse de 12% du bénéfice net au 2e trimestre

Nike a publié vendredi soir un bénéfice net en hausse de 12% à 1,3 milliard de dollars au titre de son deuxième trimestre 2020-21, soit 78 cents par action, un BPA dépassant sensiblement l'estimation moyenne des analystes.



Le géant des articles de sport a vu sa marge brute se dégrader de 0,9 point à 43,1% avec une activité promotionnelle plus intense et des coûts de restructuration, mais ses revenus se sont accrus de 9% à 11,2 milliards de dollars (+7% hors effets de changes).



'Nous avons subi des fermetures temporaires dans des régions affectées par les hausses de cas de Covid-19, mais plus de 90% de nos magasins détenus en propre sont aujourd'hui ouverts, certains opérant avec des horaires réduits', précise le groupe.



