Nike : le dividende trimestriel augmente de 12%

Nike a annoncé ce vendredi l'augmentation de son dividende trimestriel de 12%.



La société a déclaré qu'elle paierait désormais un dividende trimestriel de 27,5 cents par action, contre 24,5 cents précédemment.



'Cette augmentation du dividende reflète la solidité financière de Nike et ses solides antécédents en matière de restitution du capital aux actionnaires tout en continuant à investir dans des capacités qui accéléreront notre transformation numérique et alimenteront une croissance rentable à long terme', a déclaré le directeur général, John Donahoe.



Il s'agit de la 19e année consécutive d'augmentation des dividendes de la société.





