Nike n'a pas répondu aux attentes du marché concernant son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, jeudi, le géant des vêtements de sport ayant perdu du terrain par rapport à des marques plus récentes.

Les actions de la société ont baissé de 4,7 % dans les échanges prolongés.

Même si Nike a présenté un plan de rationalisation de son portefeuille, les analystes notent qu'il faudra un certain temps avant que l'entreprise de vêtements de sport puisse relancer la demande, car l'innovation et le lancement de nouvelles lignes de produits prennent du temps.

Les efforts de Nike pour augmenter ses ventes par le biais de son canal de vente directe au consommateur ont également été mis à mal, les clients étant plus pointilleux sur leurs dépenses non essentielles et cherchant à dépenser leur argent dans des marques plus à la mode et plus innovantes, telles que On et Hoka de Deckers.

Le chiffre d'affaires net de la société au quatrième trimestre est tombé à 12,61 milliards de dollars, contre 12,83 milliards de dollars un an plus tôt. Toutefois, les analystes s'attendaient à 12,84 milliards de dollars, selon les données de LSEG. (Reportage de Juveria Tabassum et Ananya Mariam Rajesh à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)