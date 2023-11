Le géant de la chaussure Nike a engagé lundi des poursuites fédérales contre ses rivaux New Balance et Skechers, les accusant d'avoir enfreint des brevets liés à la technologie de Nike pour la fabrication des parties supérieures des chaussures de sport.

Selon ces poursuites, plusieurs chaussures de sport New Balance et chaussures de sport Skechers utilisent abusivement la technologie brevetée "Flyknit" de Nike pour les chaussures de course, de football et de basket-ball.

Nike a déjà poursuivi Adidas, Puma et Lululemon pour violation des brevets Flyknit. Adidas et Puma ont réglé leurs litiges, tandis que le procès de Nike contre Lululemon est toujours en cours.

Les représentants de Nike, New Balance et Skechers n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les procès de lundi.

Le site web de Nike, basé à Beaverton (Oregon), indique que sa technologie Flyknit "utilise des fibres très résistantes pour créer des empeignes légères avec des zones ciblées de soutien, d'élasticité et de respirabilité". Les poursuites judiciaires affirment que la technologie brevetée permet de fabriquer des tiges de haute performance en réduisant les matériaux et les déchets.

La plainte de Nike contre New Balance, basée à Boston, déposée devant le tribunal fédéral du Massachusetts, affirme que les chaussures des gammes Fresh Foam, FuelCell et autres de New Balance violent les droits de brevet de Nike. À Los Angeles, Nike a intenté un procès à Skechers, basé à Manhattan Beach, en Californie, en affirmant que les chaussures, y compris les marques Ultra Flex et Glide Step de Skechers, portaient atteinte à ses brevets.

Nike a demandé aux tribunaux un montant non spécifié de dommages-intérêts et des ordonnances empêchant définitivement New Balance et Skechers de violer les brevets. (Reportage de Blake Brittain à Washington, édition de David Bario et Aurora Ellis)