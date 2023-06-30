* NIKE EXEC - EXPECT FY 2024 REPORTED REVENUE TO GROW MID SINGLE DIGIT - CONF CALL
* LES DIRIGEANTS DE NIKE S'ATTENDENT À CE QUE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE SOIT STABLE OU EN HAUSSE À UN CHIFFRE - CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
* LE DIRIGEANT DE NIKE S'ATTEND À UN NOUVEAU TRIMESTRE D'AMÉLIORATION SÉQUENTIELLE DE LA MARGE BRUTE, EN BAISSE DE 50 À 75 POINTS DE BASE SUR UNE BASE DÉCLARÉE.
* LE DIRIGEANT DE NIKE S'ATTEND À CE QUE LES MARGES BRUTES DE L'EXERCICE 2024 AUGMENTENT DE 140 À 160 POINTS DE BASE SUR UNE BASE DÉCLARÉE.
* LE DIRIGEANT DE NIKE RECONNAÎT QUE L'ANNÉE PROCHAINE, L'ENVIRONNEMENT CONTINUERA D'ÊTRE PROMOTIONNEL.
* NIKE EXEC - L'environnement promotionnel exerce également une pression sur les partenaires WHOLESALE en termes de gestion au cours du premier semestre de l'année Couverture supplémentaire de l'entreprise :