Nike soutenu par la demande de ses sneakers, les contraintes logistiques pèsent

New York (awp/afp) - Les ventes trimestrielles de Nike ont été portées par la demande pour ses chaussures de sport mais les marges du groupe ont été contraintes par des stocks restant élevés, la hausse des coûts de production et du prix des transports.

Le chiffre d'affaires du groupe sur la période couvrant décembre, janvier et février a progressé de 14% pour atteindre 12,4 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions des analystes.

Les chaussures de la marque Nike, comme les Jordan ou les Air Max, ont particulièrement été sollicitées (+20%), les ventes de vêtements augmentant de 5%, celles d'équipements de 3% et celles de la marque Converse de 8%.

Par région, c'est en Amérique du Nord que Nike a le plus progressé (+27%), suivie de la zone Europe-Moyen Orient-Afrique (+17%). Les ventes en Chine ont baissé de 8%.

Le bénéfice net du groupe a baissé de 11% sur la période, à 1,24 milliard de dollar. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il s'affiche toutefois au-dessus des attentes.

La marge brute du groupe est passée de 46,6% à 43,3% malgré des hausses de prix stratégiques.

Nike explique avoir d'une part dû faire d'importantes promotions pour diminuer ses stocks, un temps gonflés par des problèmes dans sa chaîne d'approvisionnement: la valeur des produits en stocks était en hausse de 16% par rapport à la même période un an plus tôt. La situation s'améliore toutefois, puisque la hausse au trimestre précédent était plus forte, à 43%.

Le groupe continue par ailleurs à pâtir "de l'évolution toujours défavorable des taux de change" et doit aussi gérer l'augmentation des coûts de production ainsi que des frais de transport et de logistique.

L'action du groupe reculait de 1,3% vers 21H00 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York.

