Nike : une incursion dans les NFT avec le rachat de RTFKT

Nike a annoncé mardi avoir fait l'acquisition de RTFKT, un créateur de sneakers et d'objets de collection entièrement virtuels.



Le géant des articles de sport explique que cette acquisition, dans un domaine qui se trouve aux confins du sport et des jeux vidéo, va lui permettre d'accélérer son processus de 'transformation digitale'.



Sur le site Internet de leur société, les trois fondateurs de RTFKT expliquent que leur projet - lancé l'an dernier au début de l'épidémie de Covid - est entièrement né dans le monde virtualisé du 'metavers'.



Il consiste à utiliser les dernières technologies issues des moteurs de jeux, des tokens (NFT), de l'authentification via blockchain et de la réalité augmentée pour imaginer des produits et des expériences virtuelles uniques.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.



