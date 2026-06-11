Nike est une entreprise américaine spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles de sport. Fondée en 1964 et basée à Beaverton, elle figure parmi les principaux acteurs mondiaux du secteur des équipements sportifs. Aujourd'hui elle emploie environ 77 800 personnes.

La société américaine est devenue la plus grande entreprise de chaussures et d’équipements sportifs au monde. C’est une révolution culturelle et technique qui s’est construite paire après paire. Cependant, il faut noter qu’elle ne se limite pas à la production. En effet, la firme accorde une grande importance au design de ses produits, à l’innovation matérielle ainsi qu’à leur mise en valeur à travers des sportifs de renom et des compétitions internationales. Elle fabrique des produits pour presque tous les sports majeurs comme le basket-ball, le football, le running et d’autres encore. C'est de la semelle jusqu'à la pub que Nike est parvenue au fil des années à créer l'une des marques les plus populaires dans le monde entier grâce à ses articles, fruit de recherches menées pendant plusieurs années, ainsi qu'à des campagnes comme "Just Do It" qui ont fait le bonheur de tous. Mais tout a un prix, y compris cette célèbre marque. En effet, l'environnement n'aime pas trop Nike, qui utilise des matières premières nocives à sa fabrication, mais aussi le coût exorbitant de ses produits, qui échouent dans leurs intentions de séduire certains consommateurs.

Graphique: Nike Inc

Nike reste une des marques les plus solides qui existent. Des années de communication, les meilleurs sportifs du monde comme ambassadeurs, et leurs produits portés partout sur la planète, difficile à concurrencer. Mais en ce moment, les résultats ne suivent plus. Le chiffre d'affaires est tombé à 46,3 milliards en 2025 contre 51,4 milliards l'année précédente, soit une baisse de 10%. Les bénéfices ont suivi, le résultat net est passé de 5,7 à 3,2 milliards, et l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a quasiment été divisé par deux en un an. Les critiques sur les conditions de travail dans leurs usines, elles, n'ont pas disparu.

Pourtant il n'y a pas si longtemps, Nike était au sommet. En 2021, l'action était à 136 USD, l'entreprise valait 215 milliards en bourse, et le chiffre d'affaires progressait chaque année. Aujourd'hui l'action est à 43,96 USD. En cinq ans, c'est plus de 150 milliards de valeur boursière qui ont disparu.

Ce qui est encourageant malgré tout : les ratios de valorisation reviennent à des niveaux plus raisonnables, et le dividende augmente sans interruption depuis au moins 2016, il est passé de 0,62 $ à 1,62 $ par action, ce qui représente un rendement de 3,69% aujourd'hui. Le point de vigilance reste le taux de distribution à 108 %, Nike reverse

actuellement plus d'argent à ses actionnaires qu'elle n'en gagne, ce qui n'est pas viable sur la durée. Nike traverse une période difficile, mais elle est loin d'être hors course.

Comment Nike pourrait-elle remonter la pente ? Face à la crise, Nike joue gros en recrutant Elliott Hill, qui a intégré la société en tant que stagiaire il y a 32 ans et qui s'est hissé jusqu'au sommet avant de prendre sa retraite. En octobre 2024, la firme de sport américaine réintègre son ancien dirigeant afin qu'il reprenne la tête de l'entreprise.

Avec Hill, trois leviers seront privilégiés pour faire redescendre le niveau de tension de la société, à savoir le retour du sport au cœur de l'entreprise, l'amélioration de l'innovation de produits grâce à la notion de qualité incontestable pour chacun d'eux, et l'apport de satisfaction pour tous les employés travaillant dans cette société. Sa stratégie repose sur la célébration des réussites de l'entreprise et son questionnement immédiat sur ses points de faiblesse : "Qu'avons-nous pu faire de mieux ?" Parmi les leviers utilisés par Nike, l'un s'impose particulièrement face à ce besoin d'accélération du redressement.

La Coupe du Monde 2026, dont le premier match aura lieu le 11 juin en Amérique du Nord, est un véritable outil pour l'entreprise. Il s'agit pour elle d'y investir avec la notion d'innovation technique de ses vêtements rafraîchissants "Aero-FIT" et de nouvelles chaussures de football.