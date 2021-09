Nike voit ses coûts salariaux et de transport augmenter

New York (awp/afp) - Nike a fait part jeudi de résultats trimestriels contrastés, son bénéfice augmentant de 23% malgré la hausse des coûts salariaux et de transport tandis que ses ventes augmentent moins que prévu à cause des problèmes d'approvisionnement.

L'action de l'équipementier américain a perdu dans la foulée jusqu'à 3% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York avant de se reprendre un peu.

Le vendeur de chaussures et vêtements de sport a dégagé un bénéfice net de 1,87 milliard de dollars sur la période allant de juin à août, le premier trimestre de son année comptable.

La marque à la virgule a parallèlement vu son chiffre d'affaires progresser de 16% à 12,25 milliards de dollars.

Il a été tiré à la fois par les ventes dans ses propres magasins, qui sont repassées au-dessus de celles du même trimestre en 2019, et par la croissance continue des ventes en ligne. Le groupe avait pâti au plus fort de la pandémie de la fermeture des magasins puis de la suspension de la plupart des activités sportives.

Mais les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires plus élevé à l'approche de la rentrée, à 12,46 milliards de dollars.

La demande pour les produits Nike reste "incroyablement élevée et nos résultats pour le premier trimestre auraient été encore plus forts si on n'avait pas dû faire face à la congestion de la chaîne d'approvisionnement", a souligné Matt Friend, le directeur financier du groupe, lors d'une conférence téléphonique.

Cela "a conduit à un manque de produits disponibles", a-t-il ajouté.

Le groupe a aussi indiqué que les coûts de ses produits avaient augmenté "principalement à cause de la hausse des coûts de transports".

Prévisions abaissées

Il n'a pas mentionné dans son communiqué de résultats sur la situation au Vietnam, où certains de ses fournisseurs ont dû temporairement fermer des usines après des pics de contagion au Covid-19.

Il a abaissé ses prévisions à court terme, expliquant que la fermeture d'usines de certains fournisseurs au Vietnam et en Indonésie, à cause de pics de contagion au Covid-19, ainsi que des problèmes de congestion dans les transports affectaient ses opérations.

Ces problèmes devraient conduire à court terme à des "pénuries de stocks" des chaussures et vêtements vendus par la marque à la virgule, a indiqué le directeur financier du groupe, Matt Friend, lors d'une conférence téléphonique.

Les frais généraux de l'entreprise ont pour leur part augmenté de 15%, en partie en raison de la hausse des dépenses salariales.

afp/rp