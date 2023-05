Vietnam: un sous-traitant de Nike et Adidas va licencier 6000 personnes

Hanoï (awp/afp) - L'un des plus gros fabricants de chaussures du Vietnam, qui produit notamment pour Nike et Adidas et a déjà supprimé plusieurs milliers de postes en début d'année, va licencier 6.000 ouvriers à partir du mois prochain en raison de commandes en berne, a annoncé samedi un média d'Etat.

Le pays communiste d'Asie du Sud-Est, l'un des plus grands exportateurs mondiaux de textiles, chaussures et meubles, subit la crise liée au coût de la vie affectant ses clients occidentaux, qui consomment moins qu'avant.

Quelque 6.000 employés permanents de PouYuen Vietnam, détenu par le Taïwanais Pou Chen, vont perdre leur travail à partir de la fin du mois prochain, a annoncé l'entreprise aux autorités, selon le journal VNExpress.

"Il s'agira du plus important licenciement depuis que PouYuen a commencé ses activités à Hô Chi Minh-Ville en 1996", a déclaré le média d'État.

PouYuen est le plus grand employeur de Hô Chi Minh-Ville, la capitale économique du sud du pays, avec près de 50.000 employés.

En février, l'entreprise a déjà licencié près de 3.000 employés permanents, et 3.000 autres employés temporaires n'ont pas vu leur contrat renouvelé.

PouYuen a contraint en fin d'année dernière 20.000 ouvriers à des congés forcés, par rotation, pour se partager le peu de travail restant.

Au cours du premier trimestre 2023, un tiers des sites de production à Hô Chi Minh-Ville ont connu une baisse de la main d'oeuvre, selon une enquête de la municipalité.

Le ralentissement a surtout touché les industries de la chaussure, de l'habillement, de la construction et de l'agroalimentaire, ont indiqué des responsables.

Plus de 630.000 personnes ont perdu leur emploi, ou vu leurs heures de travail réduites en 2022, selon le ministère vietnamien du Travail.

