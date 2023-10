(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Zotefoams PLC - producteur de technologie de matériaux cellulaires - fournit désormais des mousses haute performance pour la Nike Ultrafly récemment lancée, la "chaussure de course de trail la plus performante" de Nike Inc. "Le partenariat entre Zotefoams et Nike portait à l'origine sur les chaussures de course de distance sur route ainsi que sur les pointes d'athlétisme, et s'est ensuite étendu aux chaussures de course sur sentier avec la Nike Zegama, lancée en 2022", explique Zotefoams.

Serinus Energy PLC - Société d'exploration, d'évaluation et de développement de pétrole et de gaz axée sur la Roumanie et la Tunisie - Obtention de l'extension de la licence de la concession Satu Mare en Roumanie. "L'extension de la licence se fait en deux phases. La première phase de l'extension est obligatoire et dure deux ans à compter du 28 octobre 2023. L'engagement de travail pour la première phase est le retraitement de 100 kilomètres d'anciennes données sismiques 2D ainsi qu'un programme d'acquisition sismique 2D de 100 kilomètres comprenant le traitement des données sismiques acquises", indique Serinus, ajoutant que la deuxième phase est facultative et dure deux ans à partir de fin octobre 2025. La deuxième phase nécessite un engagement de travail pour le forage d'un puits, bien qu'il n'y ait pas d'exigence de profondeur totale de forage.

Caspian Sunrise PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur le Kazakhstan - déclare que les sanctions contre la Russie "continuent d'avoir un impact significatif sur la position actuelle du groupe", bien qu'elle note que ni le Royaume-Uni ni l'UE n'ont imposé de sanctions sur le pétrole produit au Kazakhstan et transporté par le réseau d'oléoducs russes. Caspian déclare : "Les perturbations liées à la nécessité de s'approvisionner en consommables de forage en Chine continuent d'avoir un impact négatif sur les opérations quotidiennes. Toutefois, sur une note plus positive, la décote pour le pétrole produit au Kazakhstan et vendu à l'international via le réseau d'oléoducs russe s'est réduite, passant de 35 USD par baril au départ à près de 10 USD par baril". Malgré la réduction de la décote, l'impact des sanctions contre la Russie rend "improbable" la reprise des dividendes dans un avenir proche. Elle a suspendu son dividende en juin 2023.

Beowulf Mining PLC - Société minière axée sur la Suède, la Finlande et le Kosovo - La filiale suédoise Jokkmokk Iron Mines AB a obtenu le permis d'exploration Kallak nr 101. "Le permis est un renouvellement du précédent permis d'exploration, Kallak nr 1, détenu par la société et entoure la concession d'exploitation de Kallak, Kallak K nr 1, attribuée en mars 2022", ajoute Beowulf. Kallak est un gisement de minerai de fer.

Barkby Group PLC - Investisseur dans l'immobilier routier basé à Abingdon (Angleterre) - Création d'une coentreprise avec Meadow Partners LLP ciblant les actifs immobiliers en bordure de route. Elle sera financée par des fonds propres à hauteur de 100 millions de livres sterling, "avec l'intention d'ajouter des niveaux appropriés d'effet de levier". Dans un premier temps, Meadow détiendra 97 % du capital et Barkby 3 %. "Barkby a la possibilité d'augmenter son pourcentage de participation dans l'entreprise commune jusqu'à un maximum de 10 % au cours des 12 premiers mois suivant la création de l'entreprise commune", ajoute Barkby. Barkby prévoit de changer son nom en Roadside Real Estate PLC pour refléter sa stratégie. Elle proposera également une consolidation des actions. Elle indique qu'elle progresse dans la nomination d'un président non exécutif, après quoi le président exécutif Charles Dickson deviendra directeur général.

Newmark Security PLC - Concepteur et fabricant londonien de produits et services spécialisés qui garantissent la sécurité des lieux de travail - déclare que de "nouveaux clients et contrats" ont été remportés. Newmark ajoute : "Grosvenor continue à se reconstruire en se concentrant sur les revenus récurrents suite à la fin anticipée du contrat avec UKG". Il poursuit : "Parallèlement, Safetell a honoré une importante commande d'écrans de protection pour une grande chaîne de supermarchés, déployé cinq nouveaux systèmes de protection balistique pour un nouveau client du secteur des changes, 22 autres étant prévus pour l'année prochaine, et remporté de nouvelles commandes dans les secteurs verticaux de la banque, de la vente au détail, des services publics et du secteur public. Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'année soit pondéré par le second semestre.

CyanConnode Holdings PLC - Fournisseur de réseaux maillés de radiofréquences à bande étroite basé à Cambridge, Angleterre - A obtenu un contrat de déploiement de compteurs intelligents dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. "Ce contrat fait suite à la première commande de la région MENA annoncée par la société en avril 2022 et concerne le produit de communication cellulaire de CyanConnode, qui sera déployé pour connecter les compteurs d'électricité et d'eau intelligents", indique le communiqué. "CyanConnode fournira des concentrateurs cellulaires, avec une capacité de connexion de 1,41 million d'appareils. La livraison des 7 000 premiers hubs devrait s'achever au début du mois de novembre 2023, et l'intégralité du contrat devrait être livrée au cours des 12 prochains mois."

