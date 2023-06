Zotefoam étend son exclusivité avec Nike

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market ce mardi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Zotefoams PLC, en hausse de 3,7% à 353,64 pence, fourchette de 12 mois 233p-414p. Le producteur de technologie de matériaux cellulaires annonce que l'accord d'exclusivité avec Nike Inc a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2029. Zotefoams développe la technologie des chaussures et fournit des matériaux à Nike. L'accord définit les conditions dans lesquelles Zotefoams fournit exclusivement à Nike des matériaux en mousse haute performance. Toutes les conditions autres que la durée de l'accord restent inchangées. Zotefoams ne peut pas divulguer les détails spécifiques du contrat en raison d'accords de confidentialité. Zotefoams avait signé un partenariat exclusif avec Nike en 2017.

----------

Schroders Capital Global Innovation Trust PLC, en hausse de 3,0% à 14,11p, fourchette de 12 mois 11,5p-23,95p. L'investisseur axé sur un portefeuille diversifié de sociétés privées et publiques mondiales annonce un investissement de 1,7 million USD dans Carmot Therapeutics Inc dans le cadre de son tour de financement de série E. Carmot est une société biopharmaceutique américaine en phase clinique qui se concentre sur les thérapies de modification des maladies métaboliques. En utilisant une plateforme pionnière de découverte de médicaments appelée Chemotype Evolution, Carmot identifie de nouvelles cibles médicamenteuses et développe un large pipeline de thérapies expérimentales dans le but de traiter les patients souffrant de maladies métaboliques, y compris l'obésité et le diabète", explique Schroder Capital.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

EnQuest PLC, baisse de 4,2 % à 14,69 pence, fourchette de 12 mois 14,34 pence-33,13 pence. Le producteur de pétrole et de gaz basé à Londres et possédant des actifs au Royaume-Uni et en Malaisie voit ses actions chuter alors que le prix du Brent s'éloigne de ses récents sommets après la réduction de la production annoncée par l'Arabie Saoudite dimanche. Après avoir atteint 78,24 USD en début de semaine, le baril de Brent se négocie à 75,21 USD en milieu de matinée ce mardi à Londres.

----------

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.