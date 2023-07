Nikola Corporation, anciennement VectoIQ Acquisition Corp. est spécialisée dans les camions à batterie et à hydrogène et les véhicules de sport motorisés. La société fournit des solutions de transport et d'infrastructure à émission zéro. Sa gamme de produits comprend des camions commerciaux de classe 8 à batterie électrique et à hydrogène, des véhicules tout-terrain et des bateaux. Les produits de la société comprennent Nikola One, Nikola Two, Nikola Tre et Nikola Badger. Ses sports motorisés comprennent le Nikola NZT, le Nikola Reckless et le Nikola water adventure vehicle (WAV).

Secteur Fabricants de voitures et camions