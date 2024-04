Nikola Corporation est un concepteur et un fabricant de véhicules commerciaux lourds à batterie électrique (BEV) et à hydrogène électrique (FCEV) et de solutions d'infrastructure énergétique. La société est également un intégrateur de technologies qui développe des solutions en matière d'énergie et de transport. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de deux unités commerciales : Truck et Energy. L'unité commerciale Truck développe et commercialise des véhicules électriques à batterie (BEV) et des véhicules électriques à pile à hydrogène (FCEV), des camions de classe 8 qui fournissent des solutions aux secteurs du transport routier courte, moyenne et longue distance. L'unité commerciale Energy se concentre sur le développement et la construction d'un écosystème de ravitaillement en hydrogène et sur la fourniture d'un support de charge pour les BEV afin de répondre à la demande anticipée de carburant pour ses clients FCEV et BEV, ainsi que pour d'autres clients tiers. Les principaux véhicules proposés par la société sont Nikola Tre BEV et Nikola Tre FCEV.

Secteur Fabricants de voitures et camions