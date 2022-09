Les jurés du fondateur de Nikola pourraient voir la vidéo du "camion dévalant une pente" lors du procès.

La décision est intervenue après que le juge de district américain Edgardo Ramos a également rejeté les requêtes de Milton visant à rejeter un acte d'accusation accusant l'ancien milliardaire d'avoir menti aux investisseurs sur les progrès du constructeur automobile à moteur électrique et à hydrogène dans le développement de sa technologie à partir de 2019.

Milton, 40 ans, a plaidé non coupable. La sélection du jury devrait commencer lundi pour son procès, qui devrait durer cinq semaines.

Les procureurs ont déclaré que les déclarations trompeuses de Milton comprenaient des affirmations selon lesquelles Nikola avait connu un succès précoce en créant un prototype de semi-remorque "Nikola One" dont il savait qu'il ne fonctionnait pas.

Audrey Strauss, le procureur fédéral le plus haut placé à Manhattan au moment de l'arrestation de Milton en juillet 2021, avait déclaré que le Nikola One s'était rapproché le plus possible de la conduite lorsque les ingénieurs avaient fait rouler un prototype en bas d'une colline afin qu'il puisse être filmé pour une publicité.

L'avocat de Milton, Bradley Bondi, avait cherché à faire exclure la vidéo de 2017 du procès, affirmant qu'elle avait été filmée avant les méfaits présumés décrits dans l'acte d'accusation, et que Milton avait reconnu que le camion n'avait pas fonctionné par ses propres moyens.

"Ils veulent l'introduire parce qu'ils veulent enflammer le jury", a déclaré Bondi au juge, qualifiant la vidéo de "cirque de salon".

Ramos s'est rangé du côté des procureurs, qualifiant la vidéo de "preuve directe" des accusations portées contre Milton.

Nikola a déclaré qu'une partie extérieure a tourné la vidéo pour une publicité, et que le camion n'a jamais été décrit comme étant "sous sa propre propulsion".

En décembre dernier, Nikola a accepté de payer 125 millions de dollars pour régler les accusations civiles de la U.S. Securities and Exchange Commission selon lesquelles elle avait trompé les investisseurs sur sa technologie et ses perspectives. Elle n'a pas admis ou nié les actes répréhensibles.