Nikola Corporation est une société intégrée de transport et d'énergie. La société fournit des solutions de transport et d'approvisionnement en énergie et des infrastructures à zéro émission. Elle opère dans deux unités d'affaires : Truck et Energy. L'unité Truck commercialise des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) et des véhicules électriques à batterie (BEV) de classe 8 qui fournissent ou sont destinés à fournir des solutions respectueuses de l'environnement au secteur du camionnage. La business unit Energy développe une infrastructure de ravitaillement en hydrogène pour ses camions FCEV. Elle propose des solutions FCEV intégrées comprenant le camion, les solutions de ravitaillement et la maintenance. Elle propose à la fois des solutions BEV (pour les courtes et moyennes distances, les livraisons urbaines, régionales et le transport de marchandises) et des solutions FCEV (pour les moyennes et longues distances). HYLA, la marque mondiale de la société, comprend ses produits énergétiques pour l'approvisionnement, la distribution et la distribution d'hydrogène pour alimenter ses camions. Ses produits comprennent le BEV de classe 8 de Nikola - Nikola Tre et le FCEV de classe 8 de Nikola - Nikola Tre.