Le fondateur de Nikola, Trevor Milton, a perdu mercredi sa demande de nouveau procès pour escroquerie aux investisseurs de la société de véhicules électriques, après qu'un juge fédéral a rejeté son argument selon lequel un juré était secrètement partial à l'égard des riches.

Le juge fédéral Edgardo Ramos a déclaré que les messages en ligne de la jurée ne montraient pas qu'elle avait menti sur ses opinions lors de la sélection du jury.

On peut à la fois déplorer l'inégalité des richesses et croire que les dirigeants d'entreprise ne sont pas plus enclins que d'autres à enfreindre la loi, qu'ils "valent" la somme qu'ils gagnent et qu'ils ont droit à un procès équitable", a déclaré le juge.

Les avocats de M. Milton n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. Milton a été condamné en octobre après que les procureurs eurent déclaré qu'il était devenu milliardaire en mentant aux investisseurs depuis 2019 au sujet de la technologie du fabricant de camions électriques et à hydrogène.

Les procureurs ont accusé Milton d'utiliser les médias sociaux et les interviews dans les médias d'information pour faire des déclarations fausses et trompeuses, y compris que Nikola a construit un pick-up "Badger" électrique et à hydrogène à partir de la base.

En décembre, les avocats de M. Milton se sont inquiétés des messages postés par le juré, dont l'un disait "Trois mots : taxer les riches" et comparait les fortunes à 12 chiffres de Jeff Bezos et de Mark Zuckerberg au salaire minimum en vigueur aux États-Unis.

Ils ont déclaré que la jurée avait menti en répondant "non" à la question de savoir si elle utilisait les médias sociaux.

M. Ramos a déclaré qu'il semblait que la jurée n'avait pas intentionnellement dissimulé son utilisation des médias sociaux, car elle avait révélé qu'elle utilisait YouTube.

Le juge a également rejeté l'argument de M. Milton selon lequel les procureurs n'avaient pas réussi à prouver ce qu'ils avançaient.

La sentence de Milton pour un chef d'accusation de fraude en matière de valeurs mobilières et deux chefs d'accusation de fraude électronique est prévue pour le 28 novembre.

L'affaire est U.S. v. Milton, n° 21-00478, U.S. District Court, Southern District of New York. (Reportage de Jody Godoy à New York ; Rédaction d'Andy Sullivan)