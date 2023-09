Nikon Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements photographiques et optiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements industriels de précision (39,1%) : scanners, steppers LCD, systèmes de lithographie, etc. ; - équipements d'imagerie (33%) : essentiellement appareils photo et caméras ; - instruments de diagnostic, microscopes et dispositifs d'imagerie rétinienne (13,6%) ; - composants optiques (7,6%) ; - autres (6,7%) : instruments de mesure industriels, lentilles ophtalmiques, jumelles, télescopes, loupes, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (18,2%), Chine (28,4%), Etats-Unis (24%), Europe (13,4%) et autres (16%).

Secteur Appareils électroniques