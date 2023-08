Nilfisk Holding A/S est un fournisseur danois de matériel de nettoyage à usage professionnel et grand public. Les activités de la société sont divisées en segments géographiques, couvrant l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), les Amériques, l'APAC (Asie et Pacifique) et autres. Les clients du marché professionnel opèrent dans un large éventail d'industries et dans le secteur public, des grandes multinationales de nettoyage, des entreprises de gestion d'installations et des chaînes internationales d'hôtels et de magasins de détail aux petites entreprises. Les gammes de produits comprennent les produits d'entretien des sols (principalement des autolaveuses, des balayeuses et des équipements d'extérieur), les aspirateurs (aspirateurs à sec et à eau et aspirateurs industriels) et les nettoyeurs haute pression. L'offre comprend également le service après-vente (pièces et accessoires, gestion et entretien de la flotte). Les produits et solutions de la société sont commercialisés par le biais d'un portefeuille de marques mondiales (Nilfisk, Viper), ainsi que de marques régionales et locales, telles que Advance, Gerni, Pressure-Pro, Rottest, Clarke, entre autres.

Secteur Machines et équipements industriels