Nine Alliance Science & Technology Group, anciennement Paramount Supply Inc, est une jeune entreprise. La société est engagée dans la commercialisation et la distribution de produits de sacs à main de mode pour dames. La société se concentre sur les sacs à main de mode pour dames sous différentes formes, y compris les sacs à main de mode en cuir pour dames, les sacs à main de loisir en coton pour dames colorés, les sacs écologiques, les sacs fourre-tout non tissés, les sacs à provisions, les sacs décontractés attrayants, les sacs à main de mode en trapèze zippés, les sacs à main de mode en cuir vintage pour dames et les sacs à main de mode pour dames. La société se concentre sur la commercialisation de ses produits par le biais de salons de la mode.

Secteur Sociétés holdings