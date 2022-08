Le fonds souverain australien dit qu'il a reculé au cours de l'exercice 22 mais qu'il a surpassé les actions

Le Future Fund, qui a été créé en 2006 pour couvrir les engagements de retraite croissants des fonctionnaires, a déclaré avoir réalisé un rendement négatif de 1,2 % au cours de l'année se terminant à la fin juin, par rapport à une baisse de plus de 10 % des actions et obligations mondiales.

Elle a également noté qu'elle avait réalisé un rendement de 22,2 % l'année précédente, dans un contexte de taux d'intérêt ultra-bas et de marchés d'investissement en hausse, ce qui signifie que son objectif de rendement moyen de 6,6 % par an sur 10 ans a été relativement peu affecté.

"Sans surprise, nous avons maintenant une inflation mondiale et nationale importante", a déclaré le président du fonds, Peter Costello, ancien trésorier australien.

"Il est probable que de nouvelles hausses de taux d'intérêt seront nécessaires pour atteindre ... les objectifs d'inflation. Nous nous attendons à ce que la démondialisation, les tensions géopolitiques, les barrières commerciales et l'inflation élevée soient une caractéristique du climat d'investissement à l'avenir", a ajouté Costello dans un communiqué.

Après avoir annoncé début 2022 qu'il avait dépassé les 200 milliards de dollars australiens (137 milliards de dollars) sous gestion, le Future Fund a déclaré qu'il disposait désormais de 194 milliards de dollars australiens. Il y a un an, il gérait 197 milliards de dollars australiens.

Le PDG du fonds, Raphael Arndt, a déclaré que l'organisation avait bénéficié d'un projet visant à ajuster son portefeuille à un environnement caractérisé par une inflation plus élevée, une volatilité accrue et des rendements plus faibles.

Depuis un an, le fonds a déclaré avoir augmenté son exposition aux "alternatives", passant de 13,2 % à 17,8 % du total des fonds sous gestion, sans préciser ce qu'il entendait par alternatives. Il a déclaré avoir réduit son exposition aux actions des marchés développés à 15 %, contre 18,2 %, et réduit son exposition aux actions des marchés émergents à 5,4 %, contre 9,1 %.

En février, le fonds a déclaré qu'il réduisait une petite exposition aux sociétés cotées en Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

(1 $ = 1,4586 dollar australien)