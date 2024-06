Nine Entertainment Co. Holdings Limited est une société de médias basée en Australie. Elle se concentre sur la fourniture de marques couvrant l'actualité, les affaires et la finance, le style de vie, le divertissement et le sport. Ses secteurs d'activité sont la diffusion, le numérique et l'édition, le groupe Domain et Stan. Le segment de la diffusion comprend les activités de télévision en clair, 9Now et les réseaux de radio métropolitains en Australie. Le segment Digital and Publishing comprend Nine Digital (Nine.com.au et d'autres activités numériques) et Metropolitan Media (actualités métropolitaines, sport, style de vie et médias commerciaux sur diverses plateformes). Le segment Domain Group comprend les médias et les services immobiliers. Le segment Stan propose des services de vidéo à la demande par abonnement. Ses actifs comprennent le réseau 9Network, The Sydney Morning Herald, The Age et Australian Financial Review et des propriétés numériques telles que nine.com.au, 9Honey, Pedestrian Group, et Drive, la plateforme vidéo par abonnement Stan, la radio talk-back et des investissements dans Domain et Future Women.

Secteur Diffusion