Ninety One PLC and Ltd - Forty Two Point Two, gestionnaire de fonds basé à Londres et au Cap, continue d'acheter des actions Ninety One PLC en septembre, achetant 60 000 actions à un prix moyen de 1,69 pence, pour une valeur de 101 000 GBP, lundi et mercredi. Le mois dernier, Forty Two Point Two a acheté 1,9 million d'actions pour un montant de 3,3 millions de livres sterling.

Forty Two Point Two est détenue à 100 % par Marathon Trust. Le directeur général Hendrik du Toit et le directeur financier Kim McFarland sont associés au trust. Les directeurs de Ninety One Assurance Ltd, Johan Schreuder et Cora Kielblock, et les directeurs de Ninety One Guernsey Ltd, Adam Fletcher et David McGillveray, sont également associés au trust.

Cours actuel de l'action à Londres : 167,40 pence, en baisse de 1,4 % jeudi après-midi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 14 %.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 39,82 ZAR, en baisse de 1,6 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 5,2

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

