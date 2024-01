Ninety One PLC and Ltd - Gestionnaire financier basé à Londres et au Cap - Les actifs sous gestion ont baissé de 6,2% à 124,2 milliards de livres sterling pour le troisième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre, par rapport à 132,4 milliards de livres sterling pour le même trimestre en 2022. Sur une base trimestrielle, cependant, les actifs sous gestion ont augmenté de 0,9 % par rapport aux 123,1 milliards de livres sterling du deuxième trimestre qui s'est terminé le 30 septembre. Ninety One publiera ses actifs sous gestion pour le quatrième trimestre le 16 avril.

Ninety One maintient que l'autorisation générale d'émettre des actions contre des liquidités est importante pour maintenir "la flexibilité et l'optionnalité" dans sa gestion du capital. Lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue à la fin du mois de juillet de l'année dernière, 20,39 % des actionnaires ont rejeté la résolution relative à l'autorisation générale d'émettre des actions en échange de liquidités. Elle déclare reconnaître les préoccupations des actionnaires concernant la dilution de leurs droits et de leurs investissements. Elle réaffirme qu'elle n'a pas l'intention d'émettre de nouvelles actions dans le cadre de l'autorisation générale. Ajoute qu'elle continuera à s'engager auprès d'un large éventail d'actionnaires dans les mois à venir afin de mieux comprendre leur position sur l'émission d'actions dans le cadre de l'autorisation générale.

Cours actuel de l'action Johannebsurg : 42,68 ZAR, en baisse de 0,3 % mardi matin

Variation sur 12 mois : en hausse de 4,1

Cours de l'action à Londres : 181,90 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 8,6

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

