Les directeurs de Ninety One achètent pour 330 000 GBP d'actions

Ninety One PLC and Ltd - gestionnaire de fonds basé à Londres et au Cap - Forty Two Point Two, une société associée au directeur général Hendrik du Toit et au directeur financier Kim McFarland, achète 202 510 actions à 1,63 GBP chacune mercredi, pour une valeur de 330 091 GBP.

Cours actuel de l'action à Londres : 160,20 pence l'unité, en baisse de 1,4 % vendredi après-midi.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : ZAR3 825,00, en baisse de 1,4 % vendredi après-midi.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

