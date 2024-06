Ninety One Plc est spécialisé dans la gestion de fonds d'investissement pour le compte des investisseurs institutionnels, des gestionnaires de patrimoine, des clients privés et publics, et des entreprises. La société gère des actions, des titres à revenu fixe, des titres multi-actifs, des actifs alternatifs et des fonds mutuels de placement. A fin mars 2023, le groupe compte 129,3 MdsGBP d'actifs sous gestion.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds