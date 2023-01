Quatre-vingt-onze trimestres d'actifs sous gestion en baisse annuelle

Ninety One PLC and Ltd - gestionnaire de fonds basé à Londres et au Cap - déclare que ses actifs sous gestion ont baissé de 7,0 % à 132,4 milliards de livres sterling pour le troisième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre, contre 141,7 milliards de livres sterling à la même époque en 2021. Mais les actifs sous gestion ont légèrement augmenté par rapport à 132,3 milliards GBP au 30 septembre. La société publiera sa mise à jour des actifs sous gestion du quatrième trimestre le 18 avril.

Ninety One déclare séparément qu'elle continuera à s'engager avec un large éventail d'actionnaires dans les mois à venir afin de mieux comprendre leur position sur la question de l'émission d'actions en vertu de l'autorité générale. Lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 26 juillet, quelque 21,25 % des actionnaires ont voté contre l'autorisation générale d'émettre des actions contre des espèces. Le groupe dit reconnaître les préoccupations des actionnaires concernant la dilution de leurs droits et de leurs investissements et réaffirme qu'il n'a actuellement aucune intention d'émettre de nouvelles actions en vertu de l'autorité générale. Il estime que l'autorité générale est importante pour maintenir la flexibilité et l'optionnalité dans la gestion du capital de Ninety One.

Cours actuel de l'action à Londres : 189,20 pence, en baisse de 0,6% le mardi

Variation sur 12 mois : moins 25%.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : ZAR41.51, en baisse de 0,6%.

Variation sur 12 mois : moins 25%.

