NINGBO BIRD Co., Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication et la vente de téléphones mobiles et de pièces détachées. La société est également engagée dans la fourniture de logiciels et de services techniques. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Téléphones et appareils portatifs