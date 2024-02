Ningbo Fujia Industrial Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement (R&D), à la conception, à la production et à la vente de petits appareils ménagers de nettoyage intelligents, tels que des aspirateurs et des robots balayeurs, et de pièces importantes telles que des moteurs sans balais. Les principaux produits de la société comprennent des aspirateurs au lithium sans fil à haute efficacité de séparation, des aspirateurs filaires à haute efficacité de séparation, des serpillières sans fil multifonctionnelles, des robots balayeurs intelligents et des moteurs à haute efficacité. La région de vente des produits de la société couvre de nombreux pays et régions en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Océanie.