Ningbo Homelink Eco-iTech Co Ltd est une entreprise chinoise engagée dans la recherche et le développement (R&D), la production et la vente de produits en plastique. La société est également engagée dans la R&D, la production et la vente de produits en matériaux entièrement biodégradables, de produits en papier et autres. Les principaux produits de la société comprennent des produits de restauration, des produits ménagers durables et d'autres produits, qui sont largement utilisés dans la maison, les biens de consommation courante (FMCG), la restauration, l'aviation et d'autres domaines. Les produits de restauration comprennent des couteaux, fourchettes, cuillères, tasses, bols, pailles, kits de restauration pour l'aviation et autres. Les produits ménagers comprennent des boîtes de rangement, des boîtes à chaussures, des panneaux de chaise, des paniers à filtre, des étagères de salle de bain, des sacs à membrane entièrement dégradables et autres. Les produits de la société sont exportés en Amérique du Nord, en Europe, en Océanie et dans d'autres régions.

Secteur Produits chimiques de base