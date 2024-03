Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la transformation des métaux non ferreux. Les principaux produits de la société sont les produits en cuivre et les matériaux magnétiques permanents à base de terres rares. Ses produits en cuivre comprennent des barres de cuivre, des bandes de cuivre, des tubes de cuivre, des fils de cuivre (rangées), du cuivre cathodique, des vannes, des fils magnétiques et d'autres produits, et s'engagent à fournir des solutions de cuivre complètes pour le développement des industries émergentes telles que les communications 5G, les véhicules à énergie nouvelle, le transport ferroviaire, l'Internet des objets de puissance, l'énergie propre. Les produits d'aimants permanents à base de terres rares de la société sont utilisés dans la production d'énergie éolienne, les véhicules à énergie nouvelle, les moteurs à haut rendement et à économie d'énergie, l'électronique grand public, l'équipement médical et d'autres domaines. L'entreprise exerce ses activités sur le marché chinois et les marchés étrangers.

Secteur Exploitations minières et métallurgie