Ningbo Joyson Electronic Corp est une société principalement engagée dans le secteur de la sécurité automobile. La société opère dans trois secteurs : Le secteur de la sécurité automobile, le secteur de l'électronique automobile et le secteur des services automobiles intelligents. Le secteur de la sécurité automobile est engagé dans la recherche et le développement (R&D) et la fabrication de produits de sécurité automobile, tels que les airbags, les ceintures de sécurité, les volants, etc. Le secteur de l'électronique automobile comprend l'activité de cockpit intelligent et l'activité d'énergie nouvelle de l'électronique automobile. Le secteur des services automobiles intelligents fournit des solutions de services automobiles intelligents, notamment des services de communication entre véhicules, des systèmes d'information embarqués et des services de données sur les véhicules.