Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de produits de transformation profonde du silicone. La société est également engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de produits auxiliaires d'impression et de teinture des textiles. Les principaux produits de la société comprennent l'huile de silicone, les auxiliaires de finissage, ainsi que d'autres auxiliaires textiles. Les produits de l'entreprise sont utilisés dans l'impression et la teinture des textiles, les pesticides, le moulage sous pression de métaux non ferreux, les revêtements et les emballages de diodes électroluminescentes (DEL). L'entreprise distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits chimiques de base