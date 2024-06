Ningbo Sinyuan ZM Technology Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de produits de moulage sous pression de précision en alliage de magnésium et d'aluminium et de moules de moulage sous pression. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des pièces moulées sous pression pour l'automobile, telles que les supports de refroidissement des lampes, les pièces structurelles des accoudoirs, les supports d'affichage, les boîtiers de transmission, les boîtiers de haut-parleurs et les cadres de pédales, ainsi que des pièces moulées sous pression pour d'autres applications, telles que les pièces fonctionnelles et structurelles des bicyclettes électriques, les pièces des machines de jardinage et autres. L'entreprise exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.