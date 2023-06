Ningbo Tianyi Medical Appliance Co Ltd est une société chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement (R&D), à la production et à la vente de dispositifs médicaux tels que des consommables en polymères médicaux dans le domaine de la purification du sang et des soins infirmiers en salle. Les principaux produits de la société comprennent le circuit sanguin extracorporel du dispositif de purification du sang, le dispositif de ponction artérioveineuse jetable, le tube d'inhalation d'oxygène intégré jetable, le tube d'alimentation et le tube d'alimentation en liquide, etc. Les produits de la société sont exportés vers l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique et d'autres pays et régions.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés