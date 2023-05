Analyse - Les entreprises se méfient de la politique de vérification de Twitter qui alimente les comptes d'imposteurs

Le 20 avril, Twitter a décidé d'augmenter ses bénéfices en supprimant les coches bleues des comptes, autrefois très convoitées, et en facturant 8 dollars par mois aux utilisateurs qui souhaitent souscrire un abonnement Twitter Blue pour conserver leur statut de personne vérifiée.

La dernière initiative de M. Musk a été accueillie par une vague de faux comptes diffusant des informations erronées et préjudiciables. Certaines organisations ont déjà cessé d'utiliser Twitter, notamment la Metropolitan Transportation Authority (MTA) de la ville de New York, qui compte 1,3 million d'adeptes. AT&T Inc et Volkswagen AG ont tous deux déclaré à Reuters qu'ils avaient interrompu leurs publicités sur Twitter et qu'ils n'avaient pas encore repris en avril.

Twitter a été frappé par une baisse massive de la publicité depuis l'acquisition, mais M. Musk a déclaré à la BBC le mois dernier que la plupart des annonceurs revenaient sur la plateforme.

Des données provenant de cabinets d'études externes et des déclarations de plusieurs annonceurs montrent que l'activité publicitaire de Twitter pourrait ne pas se rétablir aussi rapidement.

"Twitter Blue est un désastre. C'est encore plus de chaos et de confusion pour les marques qui se méfiaient déjà de l'usurpation d'identité. Elles ne veulent pas rester sur une plateforme où elles se sentent vulnérables", a déclaré Jasmine Enberg, analyste principale chez Insider Intelligence.

Depuis que Musk a racheté Twitter en octobre et a commencé à apporter des changements rapides, les marques se demandent si elles doivent continuer à faire de la publicité sur la plateforme. Selon Jasmine Enberg, la suppression par Twitter des coches héritées pourrait inciter certaines entreprises à cesser de tweeter et de maintenir leur profil.

"Les marques ne sont guère incitées à maintenir une présence organique lorsqu'elles pensent que leur marque est menacée, et en particulier sur une plateforme où elles n'auront pas d'impact significatif", a-t-elle déclaré.

Rachel Moran-Prestridge, chercheuse postdoctorale au Center for an Informed Public de l'université de Washington, a déclaré que les coches de Twitter, depuis des années, donnaient aux utilisateurs l'assurance qu'un compte était légitime.

"Sans cette vérification, les utilisateurs doivent faire beaucoup plus d'efforts pour s'assurer que le compte est bien celui qu'il prétend être", a-t-elle déclaré à Reuters dans un courriel.

Le 22 avril, Twitter a semblé donner une note de vérification à certains utilisateurs très connus, ce qui n'a fait qu'accroître la confusion.

Dans les 48 heures qui ont suivi, tous les comptes Twitter les plus suivis, à l'exception de 110 d'entre eux, ont soudainement fait l'objet d'une vérification par Twitter Blue, ce qui indique que Twitter a probablement donné les marques de vérification, a déclaré Travis Brown, chercheur indépendant, à Reuters.

Ni Twitter ni Musk n'ont commenté le retour des marques de vérification pour quelques utilisateurs triés sur le volet.

Une demande de commentaire envoyée par courriel à Twitter a donné lieu à une réponse automatisée avec un émoji de caca.

Reuters est partenaire du projet de vérification des faits Community Notes de Twitter.

La semaine dernière, un faux compte se faisant passer pour Disney Junior UK, une chaîne de télévision aujourd'hui disparue, s'est vu attribuer une coche dorée utilisée pour les "organisations vérifiées". La société Walt Disney Co a déclaré à Reuters qu'elle avait contacté Twitter et que le compte avait été suspendu.

Le MTA de New York a déclaré jeudi dernier qu'il "ne payait pas les plates-formes technologiques" et qu'il cesserait de diffuser des alertes et des informations sur les services par le biais de Twitter.

"La fiabilité de (Twitter) ne peut plus être garantie", a déclaré le MTA dans un communiqué.

UN RECUL PROGRESSIF

Depuis le lancement initial du service Twitter Blue en novembre, des faux tweets ont propagé des informations erronées et préjudiciables.

Le fabricant américain de médicaments Eli Lilly and Co a vu ses actions chuter de plus de 4 % et a été contraint de s'excuser après qu'un utilisateur de Twitter usurpant l'identité de son compte officiel a publié "l'insuline est gratuite".

Les faux comptes Twitter ont également terni la réputation en ligne de Lockheed Martin Corp et de Nintendo Co Ltd. Le mois dernier, Twitter a informé les annonceurs dans un courriel que les entreprises qui dépensaient moins de 1 000 dollars par mois en publicités sur Twitter devaient être abonnées à Twitter Blue ou payer pour faire partie du programme des organisations vérifiées afin de continuer à diffuser des publicités sur la plateforme, selon Matt Navarra, un consultant en médias sociaux qui a travaillé avec Meta et Mozilla.

Eric Yaverbaum, PDG de l'agence de relations publiques Ericho Communications, basée à New York, a déclaré que d'autres marques allaient probablement se retirer si Twitter ne mettait pas en œuvre un modèle de vérification des utilisateurs rigoureux.

"Les marques ont déjà cessé de faire de la publicité sur Twitter, beaucoup ne reviendront pas, et j'ai le sentiment que d'autres entreprises mettront fin à la publicité sur la plateforme", a déclaré M. Yaverbaum dans un courriel adressé à Reuters.

Certaines marques ont déjà pris des mesures contre l'usurpation d'identité en ligne en recourant aux services de sociétés de gestion de la réputation des marques.

Le PDG de Social Impostor, Kevin Long, a déclaré qu'un certain nombre de facteurs attirent les usurpateurs d'identité en ligne vers une célébrité ou une marque.

"Ce n'est pas parce que vous aviez - ou aurez - une marque de vérification bleue que cela dissuade les imposteurs de créer des comptes", a déclaré par courriel à Reuters M. Long, dont la société a supprimé plus de 8 000 faux comptes sur les principales plates-formes.

"Le volume des faux comptes semble dépendre de plusieurs facteurs : le client organise-t-il un événement important cette semaine-là ? Le client fait-il parler de lui pour une raison ou une autre - bonne ou mauvaise ? D'après mon expérience, il en va de même sur toutes les plateformes sociales".