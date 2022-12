Biden doit faire face à une bataille difficile dans la lutte contre Microsoft au sujet de l'accord avec Activision.

La Federal Trade Commission (FTC), qui veille à l'application de la loi antitrust, a demandé jeudi à un juge de bloquer la transaction, arguant que la fusion permettrait à la Xbox de Microsoft d'obtenir un accès exclusif aux jeux Activision, laissant sur le carreau les consoles Nintendo et la PlayStation de Sony.

L'administration Biden a cherché à revigorer l'application des lois antitrust, la FTC et le ministère de la Justice contestant beaucoup plus d'opérations que leurs prédécesseurs récents dans des secteurs aussi disparates que l'édition, une variété de domaines médicaux, la défense et le matériel domestique.

Microsoft, qui a déclaré hier être confiant dans son dossier, cherche à conclure le plus gros accord de l'histoire de l'industrie du jeu pour développer rapidement son portefeuille de jeux populaires et rattraper ses rivaux plus importants.

Les solutions proposées par Microsoft, y compris un engagement de 10 ans pour proposer "Call of Duty", sa série populaire de jeux de tir à la première personne, aux plates-formes de Nintendo Co Ltd et à la PlayStation de Sony, donnent à la société une bonne chance de convaincre le juge de la FTC qui entendra l'affaire, selon les avocats.

"Le précédent juridique n'est pas du côté de la FTC", a déclaré Andre Barlow, avocat antitrust chez Doyle, Barlow & Mazard PLLC. "Nous avons eu au moins trois juges qui ont accepté les recours des parties à la fusion", a-t-il ajouté.

Barlow a cité trois fusions récentes contestées par la FTC ou le ministère de la Justice qui ont finalement été autorisées à se poursuivre. Dans ces trois cas, l'achat de Change Healthcare par UnitedHealth Group, l'offre d'AT&T pour Time Warner et l'acquisition de Grail par Illumina, les acheteurs ont proposé des remèdes visant à atténuer les préoccupations antitrust.

Ces affaires ont un autre point commun avec l'accord proposé par Microsoft : dans chaque cas, une entreprise fusionne avec un fournisseur dans le cadre d'une fusion dite "verticale". Selon les experts, les juges ont tendance à considérer ce type d'accord plus favorablement que les fusions "horizontales", où une entreprise cherche à rafler un rival.

"Les contestations des fusions verticales sont vraiment difficiles à gagner, ce sera donc une bataille difficile pour la FTC", a déclaré Roger Alford, qui enseigne le droit à l'Université de Notre Dame.

Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities, a déclaré dans une note que le procès de la FTC donnait à Microsoft une feuille de route pour apaiser les préoccupations antitrust en proposant de nouvelles concessions : Elle pourrait accepter de proposer les jeux d'Activision à ses rivaux pour le même prix, la même qualité et la même date de sortie que pour la Xbox.

LES ÉTATS-UNIS NE SONT PAS LE SEUL JEU EN VILLE

Mais même si Microsoft peut l'emporter sur la FTC dans un tribunal américain, elle doit encore satisfaire les régulateurs sceptiques en Europe.

"Le fait que la FTC s'attaque à la transaction" enhardira l'Union européenne, a déclaré William Kovacic, ancien président de la FTC qui enseigne aujourd'hui à la faculté de droit de l'université George Washington.

Dans sa plainte, la FTC a déclaré que Microsoft avait précédemment déclaré aux régulateurs européens qu'elle n'avait aucun intérêt à rendre exclusifs les jeux issus de l'acquisition de ZeniMax en 2021, mais qu'elle l'a ensuite fait pour certains jeux.

Reuters a rapporté le mois dernier que Microsoft devait proposer des remèdes aux régulateurs antitrust de l'UE dans les semaines à venir pour éviter les objections formelles à l'accord. La date limite pour que la Commission européenne établisse une liste formelle de problèmes de concurrence est le mois prochain.

"Il y a une forte possibilité que la CE interdise la fusion et qu'ils n'aient pas à aller au tribunal", a déclaré Seth Bloom de Bloom Strategic Counsel.