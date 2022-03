L'action Nintendo chute de 5 % à cause du retard de "Legend of Zelda".

Cette chute intervient alors que les actions de Nintendo avaient gagné 25 % depuis le début de l'année à la clôture de mardi, dissipant les craintes que la console Switch, qui connaît un grand succès, ait atteint un pic après un rafraîchissement du matériel en octobre et le lancement d'un titre "Pokemon" acclamé par la critique en janvier.

"Afin de faire de l'expérience de ce jeu quelque chose de spécial, toute l'équipe de développement continue de travailler avec diligence, alors veuillez patienter encore un peu", a déclaré Eiji Aonuma, producteur de la série Zelda, dans une vidéo postée sur Twitter.

L'original "Breath of the Wild" était un jeu de lancement de la Switch en 2017 et s'est vendu à plus de 25 millions d'unités.

Le titre largement émulé a été loué pour son gameplay en monde ouvert. Nintendo a lancé un spin-off, "Hyrule Warriors : Age of Calamity", en 2020.