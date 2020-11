Nintendo: prévisions dopées après un semestre tout feu tout flamme

Tokyo (awp/afp) - Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a vu ses résultats et ventes flamber au cours de son premier semestre 2020/21, profitant à plein des nouveaux modes de vie casaniers à cause de la pandémie, et a nettement relevé ses prévisions annuelles.

Nintendo, comme l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble, bénéficie fortement depuis le printemps des mesures obligeant les gens à rester chez eux dans de nombreux pays pour ralentir la propagation du coronavirus.

Entre avril et fin septembre, ses ventes totales ont ainsi bondi de 73,3% sur un an, à 769,5 milliards de yens (6,3 milliards d'euros), selon des résultats publiés jeudi.

Son bénéfice net sur le semestre écoulé a plus que triplé sur un an (+243,6%) pour s'établir à 213,1 milliards de yens (1,73 milliard d'euros). Son bénéfice opérationnel a lui décollé de 209,3% à 291,4 milliards de yens.

Les résultats de Nintendo ont été portés par les ventes de sa console Switch et de jeux populaires comme "Animal Crossing", sorti en mars, dont le succès ne semble pas se démentir avec plus de 26 millions d'exemplaires déjà vendus.

Les ventes d'Animal Crossing "semblent avoir atteint leur sommet, mais le jeu continue d'être en tête des classements", a noté Hideki Yasuda, analyste chez Ace Research Institute, interrogé par l'AFP en amont des résultats du groupe.

"La demande de jeux vidéo reste généralement forte parmi les gens appelés à rester chez eux à cause de la pandémie", a-t-il ajouté.

"Bien préparé" pour les fêtes

Confiant pour ses ventes du second semestre, Nintendo a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, anticipant un chiffre d'affaires annuel total de 1.400 milliards de yens (11,4 milliards d'euros), contre 1.200 milliards de yens précédemment. Cela reviendrait à une hausse annuelle de 7% de ses ventes.

Le groupe basé à Kyoto (ouest du Japon) vise désormais un bénéfice net de 300 milliards de yens (2,4 milliards d'euros), contre un objectif précédent de 200 milliards de yens, ce qui équivaudrait à un bond de 16% sur un an.

Il s'attend par ailleurs à un bénéfice opérationnel de 450 milliards de yens (3,7 milliards d'euros), contre une perspective précédente de 300 milliards de yens.

Nintendo compte sur de nouveaux jeux de plusieurs séries à fort potentiel comme "Mario Kart", "Pikmin" et "Pokémon" sur sa console Switch, et de produits lancés à l'occasion du 35e anniversaire de son personnage fétiche Mario.

La firme assure par ailleurs que les problèmes de fabrication de sa Switch rencontrés au printemps, à cause notamment de lignes de production perturbées en Chine et qui ont provoqué des difficultés d'approvisionnement voire des ruptures de stock dans de nombreux pays, sont désormais résolus.

Son président, Shuntaro Furukawa, a estimé jeudi que le groupe était "bien préparé" en vue de la période des fêtes de fin d'année, traditionnellement faste pour Nintendo.

Concurrence imminente de la PS5

Le groupe anticipe à présent la vente de 24 millions de Switch en 2020/21, contre une estimation précédente de 19 millions. Elle s'est déjà écoulée à plus de 68 millions d'exemplaires.

Mais plus dure sera la chute pour les résultats de Nintendo en 2021/22, en raison de niveaux de comparaison sur un an extrêmement élevés, mettent déjà en garde certains analystes.

En outre, sa console Switch vieillissante (sortie en 2017), sera prochainement en compétition avec la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series de Microsoft, qui doivent toutes deux être lancées la semaine prochaine.

Des rumeurs circulent depuis longtemps sur le lancement d'une version plus puissante de la Switch, ce qui pourrait être un relais de croissance à terme pour Nintendo, mais le groupe demeure pour l'instant muet sur le sujet.

Son grand rival Sony a annoncé fin octobre des résultats supérieurs aux attentes pour son deuxième trimestre 2020/21 et a lui aussi relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, pariant désormais sur un bénéfice net de 800 milliards de yens (6,5 milliards d'euros, +37,4% sur un an), pour un bénéfice opérationnel de 700 milliards de yens (-17,2%).

afp/fr