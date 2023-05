Nintendo prévoit de vendre 15 millions de consoles Switch cette année

L'entreprise de jeux basée à Kyoto a enregistré un bénéfice d'exploitation de 504,38 milliards de yens (3,73 milliards de dollars) au cours de l'exercice clos le 31 mars, dépassant les estimations, contre un bénéfice de 592,76 milliards de yens un an plus tôt.

Nintendo est confronté à un ralentissement de la demande pour sa console vieillissante Switch, qui en est à sa septième année de commercialisation, même si les problèmes de chaîne d'approvisionnement se sont atténués et que la société renforce sa gamme de jeux.

Vendredi, Nintendo lance "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom", l'un des jeux les plus attendus de l'année.

L'attrait de la gamme de personnages de Nintendo a été souligné ces dernières semaines par le succès au box-office du "Super Mario Bros. Movie".