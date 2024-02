Nintendo a relevé mardi ses prévisions de ventes de Switch sur l'ensemble de l'année à 15,5 millions d'unités, contre 15 millions d'unités précédemment.

La société de jeux basée à Kyoto a vendu 13,74 millions de Switch au cours des neuf premiers mois de l'exercice.

Cela se compare à des ventes de 14,91 millions d'unités au cours de la même période un an plus tôt.

La Switch, console hybride portable de salon, approchant de sa huitième année de commercialisation, on s'attend de plus en plus à ce que Nintendo sorte un nouveau matériel cette année.

Le cycle de vie de la Switch a été prolongé par une série de succès tels que "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom", qui a été lancé en mai dernier, et "Super Mario Bros. Wonder", qui a été mis en vente en octobre.

Les actions de Nintendo ont clôturé en baisse de 0,5 % avant la publication des résultats et ont gagné 14 % depuis le début de l'année. (Reportage de Sam Nussey ; Rédaction de Kim Coghill et Christopher Cushing)