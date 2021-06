Tokyo a retenu son souffle avant la Fed

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a bouclé mercredi une séance sans dynamisme, suspendue aux annonces et commentaires de la Réserve fédérale américaine (Fed) au terme de sa réunion plus tard dans la journée.

L'indice vedette Nikkei a terminé en retrait de 0,51% à 29.291,01 points, tandis que l'indice élargi Topix a fini stable (+0,02% à 1.975,86 points).

"L'indice Nikkei a baissé du fait de prises de bénéfices avec des acteurs de marché en mode attentiste avant la Fed" a commenté Okasan Online Securities.

"L'attention va être concentrée sur le message de la Fed et sur les moindres indices qu'elle pourra donner sur la réduction progressive" de son soutien à l'économie américaine, a résumé dans une note Robert Carnell, responsable de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez ING.

Les marchés chinois ont fait la grimace: à Hong Kong l'indice Hang Seng reculait de 0,59% vers 07H00 GMT, tandis que l'indice composite de Shanghai a lâché plus de 1% à la clôture et celui de Shenzhen a chuté de 2,3%.

Les autorités chinoises ont admis mercredi un incident nucléaire mineur dans la centrale nucléaire de Taishan, dans le sud du pays, tout en écartant tout danger.

Du côté des valeurs

NINTENDO DÉCEVANT: le titre Nintendo a abandonné 2,79% à 63.250 yens. Sa présentation en ligne mardi au grand salon du jeu vidéo E3 de Los Angeles a déçu les observateurs: le groupe japonais n'a pas dévoilé une version améliorée de sa console Switch, se contentant de diffuser des bandes-annonces de nouveaux jeux, dont le prochain épisode de sa saga Zelda "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", lequel ne sortira que l'an prochain.

Le lancement d'une nouvelle version de la Switch avec de meilleures capacités graphiques est pourtant jugé crucial par les analystes pour offrir un relai de croissance à Nintendo après son exercice 2020/21 exceptionnel, porté par l'engouement mondial pour les jeux vidéo durant les confinements.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait face au dollar, à raison d'un dollar pour 109,98 yens vers 07H15 GMT contre 110,08 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise montait aussi vis-à-vis de l'euro, lequel valait 133,29 yens contre 133,49 yens la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,2120 dollar, contre 1,2126 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en progression. Après 07H00 GMT, le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,53% à 72,50 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,54% à 74,39 dollars.

etb/els