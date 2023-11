Nintendo Co., Ltd. figure parmi les leaders japonais du développement et de l'édition de logiciels de jeux vidéo et de logiciels de divertissement pour PC. En outre le groupe produit et commercialise des consoles de jeux. Les produits sont vendus sous les marques Nintendo DS et Wii. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de consoles et de logiciels pour Nintendo Switch (94,5%) ; - vente de consoles et de logiciels pour autres plateformes que Nintendo Switch (2,2%) ; - autres (5,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (21,2%), Amériques (43,5%), Europe (25%) et autres (10,3%).

Secteur Jouets et produits pour enfants