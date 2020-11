Tokyo en légère hausse, préoccupations sur la situation sanitaire

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était en petite hausse jeudi dans la matinée, après des résultats mitigés à Wall Street la veille et alors que la capitale japonaise a mis en place de nouvelles mesures de restriction face à la recrudescence de la pandémie.

L'indice vedette Nikkei progressait de 0,31% à 26.377,80 points après 01H20 GMT pendant que l'indice élargi Topix montait de 0,14% à 1.770,26 points.

Les indices de Wall Street ont connu des fortunes diverses la veille, le Dow Jones redescendant sous les 30.000 points au lendemain d'une séance historique et le Nasdaq franchissant un nouveau record, après la publication d'indicateurs contrastés pour l'économie américaine et à la veille de Thanksgiving.

Les échanges devaient être limités jeudi sur la place japonaise, "dominés par une sensation de surchauffe" après les gains des dernières séances, a estimé Toshiyuki Kanayama de Monex.

Les inquiétudes concernant la montée du nombre de cas de coronavirus au Japon et à l'étranger pesaient par ailleurs sur le marché, toutefois soutenu par "les espoirs de vaccins qui pourraient permettre la normalisation de l'activité économique", a-t-il ajouté.

Du côté des valeurs

SHARP A L'OEUVRE POUR NINTENDO? le groupe japonais d'électronique Sharp (+1,27% à 1.428 yens), qui doit faire son retour la semaine prochaine sur l'indice Nikkei, se serait vu confier l'assemblage dans l'une de ses usines en Malaisie d'une partie des consoles Switch de son compatriote Nintendo (+3,22% à 56.940 yens), selon des informations de l'agence Bloomberg publiées mercredi.

Le quotidien Nikkei avait rapporté début novembre que la Switch de Nintendo, qui a connu des problèmes d'approvisionnement pendant une grande partie de l'année face à l'explosion de la demande provoquée par la pandémie, était produite depuis cet été en Malaisie, en plus de la Chine et du Vietnam.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar baissait face au yen, valant 104,32 yens vers 01H20 GMT, contre 104,46 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise progressait légèrement aussi vis-à-vis de l'euro, lequel se négociait pour 124,40 yens contre 124,48 yens la veille.

L'euro valait par ailleurs 1,1925 dollar, contre 1,1917 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole poursuivaient leur ascension jeudi matin en Asie, après avoir fini la veille au plus haut en huit mois, portés par une baisse inattendue des stocks commerciaux de brut aux Etats-Unis, l'espoir de vaccins contre le coronavirus et un enthousiasme certain avant le prochain sommet de l'Opep+.

Après 01H20 GMT, le prix du baril de brut américain WTI grimpait ainsi de 2,16% à 45,88 dollars et celui de Brent de la Mer du Nord de 2,05% à 48,84 yens.

mac/ybl